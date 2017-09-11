КНДР обещает США "боль и страдания" в ответ на новые санкции

Теги: В мире сша кндр угроза

МИД Северной Кореи собирается принять серию "мощных и немыслимых мер" в отношении США, если они продолжат настаивать на усилении санкционного режима. КНДР намерена использовать "любые формы ответа".

Пхеньян пригрозил Вашингтону "болью и страданиями", если США продолжат настаивать на санкционном давлении, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на МИД страны.

"Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие для сдерживания американской угрозы и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове. При этом Пхеньян готов использовать "любые формы ответа" на действия США.

11 сентября США намерены внести на голосование СБ ООН проект резолюции об очередном усилении санкции в отношении КНДР. Предлагается запретить поставки в страну нефти и нефтепродуктов, а также установить эмбарго на продукцию северокорейской легкой промышленности.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Трамп, комментируя испытания Пхеньяна, заявил, что Северная Корея продолжает оставаться опасной и враждебной по отношению к США страной. Американский лидер также не исключил применение ядерного оружия против КНДР.

Читайте также:

Минобороны Японии заявило об угрозе пуска ракеты КНДР

МИД Германии призвал закрыть все европейские порты для судов из КНДР

В районе испытания водородной бомбы КНДР повысился уровень радиации

Путин призвал не подыгрывать провокациям Северной Кореи

Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по КНДР