Более 3 млн домов обесточены во Флориде из-за урагана "Ирма"

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Скорость ветра более 200 километров в час и проливные дожди. Ураган "Ирма" добрался до американской Флориды. В штате обесточены более трех миллионов домов. Во всех округах введен режим чрезвычайной ситуации. Многие решили по-своему бороться со стихией – "Ирму" буквально обстреливают из оружия.

Ураган "Ирма" достиг материковой части США. И первый удар принял на себя штат Флорида. Без света осталось уже половины населения штата. Всего обесточены миллионы домохозяйств, передает "ТВ Центр".

"Ирма" - один из самых мощных циклонов в Атлантике за всю историю наблюдений. "Южная Флорида только что испытала настоящий гнев "Ирмы". Ветер здесь примерно 145 километров в час. Я могу вам описать вид с 10-го этажа здания, недалеко от Мексиканского залива. Все деревья, опускаются до земли и ломаются. Крыши домов разлетаются в стороны", - рассказал журналист агентства "Ассошиэйтед Пресс" Роберт Рэй.

Синоптики сообщают, что ураган вновь усилился. "Погода слишком плохая, чтобы использовать авиацию, и на данный момент у нас нет полной картины. Пока нет данных об ущербе или пострадавших", - отметил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Флорида Брайан Куун.

"Сейчас центр урагана находится где-то в 50 километрах к юго-востоку о Тампы. И в ближайшие сутки будет продвигаться на север. Он накрывает огромные территории. И несёт мощные осадки, которые накроют помимо Флориды ещё Джорджию, а также Северную и Южную Каролину", - сообщил сотрудник национального штормового центра США Эд Раппапорт.

Владельцы оружия в США хотят провести во Флориде акцию, в рамках которой собираются "расстрелять" ураган "Ирма"; перед этим запланирована акция под названием "Подожжем ураган @Ирма".

Обе акции назначены на воскресенье. В Facebook созданы соответствующие страницы, передает RT. О желании приехать "пострелять" в ураган заявили свыше 23 тысяч человек, более 51 тысячи интересуются акцией.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".