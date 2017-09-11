В День трезвости в ряде регионов запретили продажу алкоголя

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11 сентября в нашей стране отмечают Всероссийский день трезвости. Он был утверждён ещё в 1913 году по инициативе Православной церкви. По традиции в этот день верующие соблюдают строгий пост, исключающий употребление спиртного. В России действуют более 500 православных организаций, которые помогают в лечении зависимости от алкоголя.

На подворье Покровского храма Роман возвращается не в первый раз. В небольшом поселке Многоудобное, где тихо и спокойно, он ищет спасение от своей зависимости к алкоголю. В центре реабилитации еще три воспитанника, передает "ТВ Центр".

Сюда приходят только по своей воле. Но режим строгий: основное время отводится молитве и изучению православия. Трапезы проходят под чтение "Жития святых". И через год ребята сдают экзамен.

"Находясь здесь, вот этими экзаменами, он узнает то, что должен знать православный человек и вообще молитву, символ веры, заповеди Божие. Это все то, что помогает человеку стараться не грешить", - рассказал старший подворья Покровского храма Максим.

После молитв - послушание. Хозяйство небольшое. Основной урожай уже сошел. Сейчас готовят теплицы на следующий сезон. Здесь нет телевизора, звонки и телефоны только по благословению. Денис очень просит не показывать его лицо. С горечью вспоминает свою жизнь.

"Мало того, что у меня сроки за спиной, так я еще и употреблял наркотики, алкоголь. Алкоголь у меня считалось, что это как само собой разумеющееся. Наркотики я считал, что плохо, а алкоголь нет - нормально. Настолько извратилось мое сознание", - говорит воспитанник центра реабилитации.

Сейчас Денис уже готовится к так называемому амбулаторному лечению. Уходит из центра искать работу и ходить на службы в храм. На сегодняшней службе в Покровском храме и те, кто смог избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Молебен посвящен Всероссийскому дню трезвости.

Во время молебна прихожанам предлагали дать вот такой обет трезвости. Согласно ему, человек добровольно отказывается от принятия алкоголя. На какой срок - каждый выбирает сам.

Прихожанам советуют начинать с небольших сроков. На месяц или полгода. "Основная беда в том, что у нас нет возможности сравнить, мы все привыкли нетрезвыми жить. И первое время это дискомфортно, по себе знаю, а потом видишь, что больше возможность есть получить радость от всего в трезвом состоянии, главное, конечно, это в духовной жизни", - отметил руководитель отдела социальной помощи и благотворительности Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви Александр Талько.

День трезвости в России был восстановлен в 2014 году спустя сто лет. В это время на Руси закрывали винные лавки и запрещалась продажа алкогольных напитков. Кроме того, для православных этот день строгого поста.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.