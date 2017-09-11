СКР возбудил уголовные дела против глав Минобороны и Генштаба Украины

Теги: преступления Украина скр

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 21 высокопоставленного лица Украины. Среди них министр обороны Степан Полторак, а также руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Их подозревают в применении запрещенных средств и методах ведения войны, а также геноциде.

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении 21 офицера министерства обороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Среди них глава военного ведомства Степан Полторак, а также руководитель Генштаба Украины Виктор Муженко, говорится на сайте СКР.

Кроме того, уголовные дела возбуждены против заместителей главы Минобороны Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна. Также возбуждены дела против первых заместителей Муженко - Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего.

Также это коснулось и должностных лиц, которые осуществляли руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

Следствие установило, что эти лица в период с 2016 по 2017 годы осуществляли общее руководство войсковыми операциями, отдавали "заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".

"Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", - подчеркнула Петренко.

Она напомнила, что об этом свидетельствуют результаты обстрелов. Из-за них погибло 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, которые не имеют отношения к вооруженному конфликту. Среди жертв есть дети, женщины и пенсионеры.

В ближайшее время фигуранты будут объявлены в розыск.

Читайте также:

Госдеп США прокомментировал идею размещения миротворцев ООН в Донбассе

ЕС согласовал продление санкций для России и Донбасса

Москва направила в ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе