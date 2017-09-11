Теги: Общество пермь москва

В Перми прошли Дни Москвы. Программа мероприятий по-настоящему обширная. Тематические выставки, круглые столы и двусторонние встречи.

В Перми состоялись Дни Москвы. Обсуждали все сферы сотрудничества. В частности, развитие образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры, передает "ТВ Центр".

Представители правительств Москвы и Пермского края возложили венки и цветы к Памятнику героям фронта и тыла. А вечером жители собрались на праздничный концерт в центре города.