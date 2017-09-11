Авиабилеты за границу подешевели на 20%

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В России рекордно подешевела стоимость авиаперелетов за границу. За год сумма снизилась на 15-20%. Самыми популярными дальнезарубежными направлениями стали Прага, Ларнака и Мюнхен. Ближнезарубежными – Кишинев, Ереван и Тбилиси.

Авиабилеты из России в первой половине 2017 года подешевели на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает "Русская планета" со ссылкой на экспертов турсервиса "Туту.ру".

Самыми популярными направлениями дальнего зарубежья у россиян за прошедшие полгода стали Прага (Чехия), Ларнака (Кипр) и Мюнхен (Германия). За ними идут путевки в Турцию и Израиль.

Что касается путешествий по странам ближнего зарубежья, то в списке лидируют Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия).

Для путешествия по своей стране, россияне чаще всего выбирают Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

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