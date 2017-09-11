СМИ: поставки турецких помидоров возобновятся через месяц

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Поставки турецких помидоров, запрещенные с 2016 года из-за сбитого бомбардировщика Су-24, могут возобновиться в октябре в качестве экспериментального ввоза. Новые меры будут действовать до весны 2018 года, за этот срок объем продукции может составить до 300 тысяч тонн.

Поставки турецких помидоров в Россию могут возобновиться с октября 2017 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Импорт будет носить экспериментальный характер и продлится до весны 2018 года, к этому сроку объем продукции составит до 300 тысяч тонн. Единого мнения о поставках у правительства пока еще нет.

Потери Турции из-за томатного эмбарго России составили два миллиарда долларов. В свою очередь российское производство увеличило самообеспеченность страны помидорами на 18%. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев допустил закупку турецких помидоров, но не в сезон отечественных.

В январе Россия ввела продуктовое эмбарго на поставки из Турции. Это решение было принято после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В мае 2017 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились об отмене всех продуктов санкций, кроме запрета на ввоз помидоров.

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