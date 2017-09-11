Две машины сгорели возле офиса адвоката режиссера Учителя

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В Москве возле офиса Константина Добрынина - адвоката режиссера Алексея Учителя, - сгорели два автомобиля. В правоохранительных органах считают, что речь идет о поджоге.

Возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели два автомобиля. По данным ТАСС, в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.

Инцидент произошел в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвокатской конторы Добрынина. Сам адвокат выложил фото в Сети. На них есть изображение с надписью "За Матильду гореть".

В ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где располагается студия Алексея Учителя. Возгорание было ликвидировано до приезда полиции.

До этого Учитель получал угрозы от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь", которые требовали от кинотеатров отказаться от проката его фильма "Матильда".

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фильм "Матильда" можно обсуждать, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и должны пресекаться. При этом нападения на кинотеатры и студии представитель Кремля назвал "уродливыми проявлениями".