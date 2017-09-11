Сбербанк опроверг сообщения о переводе дебетовых карт в кредитные
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Сбербанк опроверг информацию о том, что якобы все дебетовые карты превратились в овердрафтные. Овердрафт позволяет уходить в минус по карте на случай, если сумма на счету меньше, чем предполагаемый расход.
Сбербанк опроверг сообщения пользователей интернета о том, что все дебетовые карты превратились в овердрафтные, которые позволяют клиенту уходить в случае необходимости в минус, об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"В мобильном приложении “Сбербанк Онлайн” карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности", - сообщили в компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что клиенты Сбербанка жалуются на то, что их дебетовые карты без предупреждения заменили на овердрафтные. В частности, многие заметили, что их карты стали показывать минусовой остаток, а в мобильном приложении "Сбербанк.Онлайн" в графе "тип карты" значение "дебетовая" изменилось на "овердрафтная".
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