Полиция выявила трех несовершеннолетних кураторов групп смерти

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В Самарской, Нижегородской и Владимирской областях сотрудники полиции установили трех несовершеннолетних кураторов закрытых групп в социальных сетях, которые склоняли к суициду своих подписчиков.

Сотрудники полиции Самарской, Нижегородской и Владимирской областей выявили трех несовершеннолетних кураторов групп смерти в социальных сетях, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во Владимирской области 14-летний школьник переписывался с несовершеннолетними в соцсети под видом координатора одной из групп. В случае невыполнения заданий, мальчик прибегал к угрозам, точно описывая местоположение дома детей.

В Самарской области ученица восьмого класса зарегистрировалась в социальной сети, используя абонентский номер своего отца, а фотографии для размещения в анкете нашла в интернете. Затем девочка начала давать сверстникам специальные задания.

Еще одна 14-летняя жительница Павлово Нижегородской области, представляясь администратором группы, рассылала с мобильного телефона сообщения с опасными для жизни заданиями.

Поскольку дети не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа.

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