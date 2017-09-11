Ильхам Алиев помиловал блогера Лапшина

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о помиловании блогера Александра Лапшина, который ранее был приговорен к трем годам лишения свободы. Ранее гражданин Израиля был осужден за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку.

Блогер Алескандр Лапшин, осужденный в Азербайджане на три года за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, помилован. Такое решение принял президент Республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

"Руководствуясь статьей 109, пунктом 22 Конституции Азербайджана принимаю решение освободить от дальнейшего отбывания срока гражданина Израиля Александра Валерьевича Лапшина", - отметили в пресс-службе главы государства.

По данным РИА Новости, ранее блогер пытался совершить самоубийство. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Теперь МИД и посольство в Баку заняты его экстрадицией в Израиль.

Распоряжение Алиева вступает в силу со дня подписания. Лапшин был осужден за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку. Он имеет российское и израильское гражданство. Официальные представители Израиля следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. В результате Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.