Шойгу призвал де Мистуру срочно нарастить объемы гумпомощи Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу в письме спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре призвал его срочно нарастить объемы гуманитарной помощи САР по линии ООН и гуманитарных организаций. По его словам, сложная гуманитарная ситуация складывается в лагерях беженцев, расположенных в районах Эт-Танф и Акербат.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. В нем он призвал срочно нарастить объемы гуманитарной помощи Сирии по линии ООН и гуманитарных организаций. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое находится в распоряжении TVC.ru.

"В документе отмечается, что правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов значительная территория Сирии. Созданы условия для восстановления мирной жизни. Однако, подчеркивает Сергей Шойгу, не все сирийцы могут быстро вернуться в свои дома. Действиями террористов многие населенные пункты разрушены. В руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры", - отметили в Минобороны.

Также министр обороны России отметил, что сложная гуманитарная ситуация складывается в лагерях беженцев, расположенных в районах Эт-Танф и Акербат. Там сейчас находятся около 60 тысяч человек. Острая потребность сирийцев только в продовольствии составляет сегодня более тысячи тонн и свыше 80 тонн в медикаментах.

В Минобороны напомнили, что российская сторона непрерывно оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, занимается разминированием освобожденных территорий и решает множество смежных вопросов восстановления мирной жизни. "Поэтому для скорейшего возвращения в свои дома сотен тысяч беженцев, говорится в письме Сергея Шойгу, Сирии необходима консолидация усилий всего международного сообщества", - подчеркнули в ведомстве.