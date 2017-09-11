Улюкаев посоветовал Сечину "не пенять на зеркало"

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Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев процитировал в суде эпиграф к комедии Николая Гоголя "Ревизор": "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина об обнародовании расшифровки их беседы.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос о словах главы Роснефти об обнародовании расшифровки беседы, процитировал эпиграф к комедии Николая Гоголя "Ревизор", передает Газета.ru.

"Знаете, есть хорошая цитата из "Ревизора" Гоголя: " Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", - заявил Улюкаев перед очередным заседанием в Замоскворецком суде Москвы.

Продолжая литературную тему, экс-министр добавил, что пишет стихи, но читать их пока не будет.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что недавняя публикация стенограммы его разговора с Алексеем Улюкаевым является "профессиональным кретинизмом". По словам главы "Роснефти", в диалоге с экс-главой Министерства экономического развития есть сведения, которые содержат гостайну.

5 сентября в суде расшифровали разговор Улюкаева и главы Роснефти Игоря Сечина в день задержания экс-министра, 14 ноября 2016 года. В записи несколько раз фигурировала "корзинка с колбасками". Сечин выразил уверенность в виновности экс-министра. По его словам, Улюкаев "сам требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил его в машину, сам уехал".

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