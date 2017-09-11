На выборах в Москве ЕР впервые получила больше 75% мандатов

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По предварительным подсчетам, "Единая Россия" получила на муниципальных выборах квалифицированное большинство. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

На выборах в столице "Единая Россия" впервые получила больше 75% мандатов, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Доминирующую победу в районе 76%-77% мандатов может получить "Единая Россия", в районе 11,7% - партия "Яблоко", что интересно: на третьем месте - самовыдвиженцы, за ними идут парламентские партии: КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, теоретически имеют шанс получить представительство Партия народной свободы и "Партия Роста", - отметил Горбунов.

Он добавил, что представители партии "Единая Россия" могут получить по итогам выборов 1 тысячу 150 мандатов. "В абсолютных цифрах: "Единая Россия" - в районе 1 тысячи 150 мандатов", - сказал В.Горбунов.

На данный момент обработано 3 тысячи 290 протоколов из 3 тысяч 298.

В Москве 10 сентября прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.