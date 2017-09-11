Оппозиция не сможет преодолеть муниципальный фильтр на выборах в Москве

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По предварительным данным, ни одна партия, кроме "Единой России", не может преодолеть муниципальный фильтр по итогам прошедших 10 сентября выборов.

Никто кроме "Единой России" не "взял" муниципальный фильтр в Москве по итогам выборов. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Анализ цифр, которые мы наблюдаем, и, анализируя будущие составы муниципальных собраний по каждому муниципальному образованию, вырисовывается картина, что ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, ни по отдельности, ни скооперировавшись, не имеют в таком количестве в муниципальных образованиях своих депутатов, кроме "Единой России". По итогам этих муниципальных выборов муниципальный фильтр может пройти только кандидат от "Единой России", - сказал Горбунов.

Ранее он сообщил, что представители партии "Единая Россия" могут получить по итогам выборов в Москве 1 тысячу 150 мандатов. В Москве 10 сентября прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.