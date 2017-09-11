Парк "Зарядье" открылся для всех желающих

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Празднование Дня города в Москве также ознаменовалось открытием парка "Зарядье". Накануне посетить его смогли школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Но по специальным приглашениям. А с понедельника туда могут прийти все желающие. Вход в "Зарядье", как и во все парки Москвы, бесплатный.

Островок тишины, спокойствия и природы в самом сердце многомиллионного мегаполиса. Тенистые аллеи и березовые рощи сменяются гигантскими валунами и скупой растительностью тундры. За считанные минуты здесь можно совершить путешествие по всей необъятной России. Зелёное пространство разделено на четыре зоны: лес, степь, луг и северный ландшафт. Для этого из разных уголков страны сюда привезли и высадили больше миллиона растений, в том числе краснокнижных. При этом парк оснащен самыми современными технологиями. Живописные ландшафты здесь соседствуют с технологичными павильонами и настоящим чудом архитектурной мысли - смотровой площадкой без видимых опор, парящей над рекой.

"Парящий" мост - пожалуй, главная достопримечательность Зарядья. 13 метров над гладью реки. С этой точки открывается потрясающий вид на ансамбль Кремля, на собор Василия Блаженного, на центральные набережные и, конечно, на само Зарядье.

"Зарядье" - украшение столицы. Однако еще несколько лет назад, когда снесли стоявшую на этом месте гостиницу "Россия", здесь был заброшенный пустырь, пока решали, что построить. Планировали торговый или офисный центр. Пять лет назад создать парк для людей предложил Владимир Путин. За реализацию взялся мэр столицы. В день открытия Сергей Собянин рассказал президенту об уникальности "Зарядья".

"Под парком – это одни здания и сооружения, паркинги, образовательные центры и так далее. Парк, по сути дела, находится сверху, над эксплуатируемой кровлей", - отметил мэр.

Первыми гостями парка стали многодетные семьи, победители олимпиад, спортивных и творческих конкурсов. Для них волонтеры провели бесплатные экскурсии и угостили мороженым.

Специальная экскурсия в дни открытия - для артистов театра и кино. Гид - глава столичного Департамента культуры, рассказывает и показывает, как опытный экскурсовод.

Одно из самых интересных мест для артистов - сцена. В "Зарядье" - это многоуровневый комплекс с амфитеатрами и большим крытым концертным залом. Лучшие исполнители уже выстраиваются в очередь, чтобы выступить на ней.

"Все эти площадки будут представлены высокого качества артистами. Я очень надеюсь быть в этой очереди. И поверьте - не подведу! Потому что и сама архитектура, и настроение заставляет спинку выпрямить и подтянуться", - сказала Надежда Бабкина.

Одна экскурсия даже с профессиональным гидом - это только первое знакомство с парком. "Зарядье" - как слоеный пирог. Под живописными ландшафтами - рестораны, павильоны, лаборатории и оранжереи. Сюда можно возвращаться снова и снова, совершая открытия.

Уже в понедельник новый парк открыт для всех желающих. Вход - бесплатный. И работает он круглосуточно. В эти погожие осенние дни парк особенно красив. Но и зимой здесь будет тепло и зелено. В крытом амфитеатре можно смотреть концерты и спектакли круглый год. И даже когда вся Москва будет во власти снега и морозов, сюда можно прийти и посидеть на зеленой обогреваемой лужайке.

Юлия Степина, Арсений Калашников, "ТВ Центр", Москва.