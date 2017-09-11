Началась проходка левого тоннеля от "Лефортово" до "Авиамоторной"

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В Москве продолжается строительство нового кольца метро. Уже в ближайшее время для пассажиров откроются пять станций от "Делового центра" до "Петровского парка", техническое движение в прошлую пятницу там запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице ведется строительство второго кольца метрополитена. Работы идут и на других участках. Так, в понедельник началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до "Авиамоторной". Работы ведутся при помощи ТПМК, сообщает "ТВ Центр".

Эти станции планируется запустить уже в следующем году и сократят время в пути. Например, с "Авиамоторной" можно будет пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии.