В Москве выбирают меру пресечения "богу Кузе"

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В понедельник в Мосгорсуде решается вопрос, оставить ли под стражей или смягчить меру пресечения Андрею Попову, известному как бог Кузя, основателю религиозной секты.

В понедельник истекли сроки содержания Андрея Попова в СИЗО. Бог Кузя проходит фигурантом громкого уголовного дела. Он обвиняется по целому ряду преступлений, включая мошенничество на десятки миллионов и насилие над людьми, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых - 4 человека, "соратники" Попова, находится под стражей с сентября 2015 года. За это время его адвокаты неоднократно пытались освободить его из СИЗО, но суд склонялся на сторону следствия. Свою вину фигуранты дела отрицают.