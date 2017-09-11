В музее им. Пушкина открывается выставка китайского художника Цай Гоцяна

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В музее имени Пушкина открывается первая в России персональная выставка художника Цая Гоцяна. Он вырос в Китае, жил в Японии, а затем - в США. Знакомство с творчеством всемирно известного мастера посетители начнут ещё во дворе музея - здесь можно будет увидеть арт-объект из берёз и детских кроваток. А внутреннее пространство "Пушкинского" вместило огромную инсталляцию "Октябрь", посвящённую 100-летию революции.