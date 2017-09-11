Космонавты на МКС спрятались в укрытии из-за вспышки на Солнце

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Экипаж МКС был вынужден спрятаться в специальном укрытии из-за очередной вспышки на Солнце, произошедшей 10 сентября. Специалисты обнаружили резкий подъем протонов самых высоких энергий, которые могли бы пробить оболочку МКС.

Космонавты на Международной космической станции перебрались в укрытие после воскресной вспышки на Солнце, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаила Панасюка.

"Вчера космонавтам на МКС была дана команда "алерт", и они на какое-то время перешли в укрытие на космической станции", - рассказал он.

Панасюк пояснил, что во время вспышки был замечен резкий подъем протонов самых высоких энергий, которые могли бы пробить оболочку МКС. Она в тот момент как раз проходила мимо Солнца.

10 сентября на Солнце зафиксировали четвертую мощную вспышку за неделю, ей присвоили балл X8.2, то есть 9,8 балла вспышечной активности из 10 возможных.

Повышенная активность Солнца началась с 4 сентября. Самая мощная вспышка была зафиксирована 8 сентября, индекс которой составил X9.3. Эти явления вызывают магнитные бури, которые влияют на самочувствие людей и работу техники.