Лавров пообещал новые шаги в отношении загранучреждений США в России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена привести условия работы и численный состав диппредставительств США в нашей стране к полному паритету. По его словам, сейчас Москва рассматривает условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США.

Россия намерена привести условия работы и численный состав диппредставительств США в нашей стране к полному паритету. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, когда Москва попросила Вашингтон привести в соответствие их дипломатическое присутствие на российской территории с количеством российских сотрудников в загранучреждениях в США, она проявила добрую волю и "включила в этот потолок всех, кто работает в постпредстве России при ООН". Он добавил, что это является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений.

"Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с паритетом", - отметил Лавров.