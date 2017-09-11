Глава Саратова ушел в отставку после прошедших выборов
Глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с нарушениями на выборах 10 сентября. Избирком области зафиксировал 16 жалоб и нарушений в ходе выборов главы региона на 55 избирательных участках. По четырем ведутся проверки.
Глава Саратова Валерий Сараев принял решение об отставке из-за проблем с организацией выборов губернатора области, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Валерия Радаева.
Избирком области зафиксировал 16 жалоб и нарушений в ходе выборов главы региона на 55 избирательных участках. По четырем ведутся проверки.
В частности, в области зафиксировали попытку вброса бюллетеней и потасовку между членами избирательной комиссии. Отмечается, что драка произошла после просьбы члена комиссии предоставить данные, выходившие за пределы его полномочий.
По итогам воскресных выборов, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", набирал 74,62% голосов после подсчета 100% бюллетеней.