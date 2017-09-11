Глава Саратова ушел в отставку после прошедших выборов

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Глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с нарушениями на выборах 10 сентября. Избирком области зафиксировал 16 жалоб и нарушений в ходе выборов главы региона на 55 избирательных участках. По четырем ведутся проверки.