11,5 млн человек отпраздновали День города в Москве

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В праздновании Дня города в эти выходные приняли участие 11 с половиной миллионов москвичей и гостей столицы. Это на полтора миллиона человек больше, чем в прошлом году.

Всего в эти выходные в Москве прошли больше 400 крупных праздничных мероприятий. В субботу их посетили 6 с половиной миллионов человек, в воскресенье — около пяти миллионов. Безопасность в городе обеспечивали 18 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также свыше тысячи сотрудников частных охранных организаций, передает "ТВ Центр".

Метрополитен и наземный транспорт на 150 самых востребованных маршрутах работали до 3 часов ночи. А на Московском центральном кольце пассажирам предложили не только поездки, но и развлекательные мероприятия, связанные с годовщиной запуска МЦК. Их посетили около 12 тысяч человек. За год кольцом воспользовались около 100 миллионов пассажиров.

Главным центром притяжения стала Тверская улица, которую полностью отдали пешеходам. Кроме неё, гостям праздника было предложено прогуляется по десяткам улиц и площадей и скверов, где только что закончилось благоустройство.

А на реконструированной площади "Тверская застава" в минувшие выходные было запущено трамвайное движение. Новые комфортабельные вагоны теперь будут ходить по восстановленным маршрутам №7 и №9, связывающим четыре московских вокзала.