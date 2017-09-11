Стало известно число потенциальных россиян-банкротов

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Более семи миллионов россиян могут оказаться потенциальными банкротами. В группе риска находятся те люди, у кого долг более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту и просрочка платежа в 90 или более дней.

Эксперты объединенного кредитного бюро проанализировали данные 47 миллионов заемщиков и выяснили, что более семи миллионов человек могут потенциально оказаться банкротами, сообщает Газета.ru.

В группу риска попадают те россияне, у кого есть долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа в 90 или более дней хотя бы одному кредиту. По итогам I полугодия 2017 года под это определение попали около 660 тысяч человек.

Больше всего заемщиков с двумя кредитами – 21%, с тремя кредитами- 19%, с одним – 16%. Эксперты выяснили, что в 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными, когда им остается выплатить чуть более 750 тысяч рублей. На втором месте – автокредиты (10,2%). Еще 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей.

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