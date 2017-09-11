Песков назвал прекрасным факт победы ряда оппозиционеров на выборах в Москве

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Победа кандидатов от разных партий на муниципальных выборах в Москве является прекрасным фактом, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, теперь у них будет возможность показать свою эффективность. При этом он напомнил, что на муниципальных выборах большинство голосов было отдано за кандидатов от "Единой России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа кандидатов от разных партий на муниципальных выборах в Москве является прекрасным фактом. По его словам, у них будет возможность показать свою эффективность, принимая участие в жизни города, передает ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что в Москве на муниципальных выборах большинство голосов было отдано за кандидатов от "Единой России".

"Что касается явки, то в целом вряд ли можно сказать, что она каким-то образом существенно отличалась от [явки] предыдущих лет. Это уровень явки, который соответствует общеевропейским тенденциям", - отметил представитель Кремля.

При этом он обратил внимание, что в ряде регионов явка оказалась выше, чем на прежних выборах, но "если в целом брать по стране, то уровень тот же самый".

Кроме того, представитель Кремля отметил "нулевую толерантность" к нарушениям, допущенным на воскресных выборах, и последовавшую за ними молниеносную реакцию, передает "Интерфакс".

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