Москву и Подмосковье свяжут 16 новых маршрутов

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Осенью между Москвой и областью начнут курсировать автобусы по 16 новым маршрутам. Общественный транспорт будет ходить от столицы до поселков, железнодорожных станций, развлекательных центров Подмосковья и обратно.

Москву и Подмосковье до конца октября свяжут 16 новых автобусных маршрутов, об этом рассказал заместитель столичного градоначальника, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые автобусы будут экологического класса "евро-5" с кондиционерами и отоплением, а также системой видеонаблюдения и информирования пассажиров.

Ликсутов рассказал, что новый общественный транспорт будет ходить от столицы до поселков, железнодорожных станций, развлекательных центров Подмосковья и обратно. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

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