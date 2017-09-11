Только ЕР сумела "взять" муниципальный фильтр в Москве по итогам выборов

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В Москве подводят итоги Единого дня голосования. Накануне столица выбирала депутатов муниципальных собраний.

В столице подводят итоги прошедших выборов. По предварительным данным, первое место заняла "Единая Россия", собрав больше 75 процентов мандатов. Такой результат партия получила впервые. Второе место у партии "Яблоко". У них почти 12 процентов. В этот раз явное поражение у коммунистов. Если раньше у них было больше 200 кандидатов, то сейчас они могут получить чуть больше 40 мест, передает "ТВ Центр".

Партия "Единая Россия" взяла большинство мандатов депутатов муниципальных образований. Именно благодаря такому результату решился ключевой вопрос - преодоление муниципального фильтра на выборах мэра Москвы, которые пройдут уже в следующем году.

И в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин поздравил избранных муниципальных депутатов с победой и назвал прошедшие выборы "конкурентными и честными". Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

В частности, мэр Москвы отметил, что на одно место претендовали пять кандидатов. Единороссы, в целом, набрали больше 75% мандатов. Тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным. Сергей Собянин надеется, что муниципальные депутаты займут активную позицию в решении конкретных вопросов жителей.