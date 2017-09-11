В Великобритании придумали способ борьбы с автотерактами

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Британская полиция предложила бороться с террористами, которые врезаются в толпу на автомобилях, при помощи шипованной сети "Коготь". Для ее развертывания достаточно двух сотрудников, при этом она способна остановить грузовик массой до 17 тонн. Сеть будут использовать в местах скопления народа.

Полиция Лондона представила шипованную сеть для пресечения терактов, связанных с наездом автомобиля на толпу, сообщает ТАСС.

The Met's new equipment to help prevent attacks by hostile vehicles at public events https://t.co/5vkMiDqrKu pic.twitter.com/rmvLOFeiNq — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 10 сентября 2017 г.

Специальная сеть с вольфрамовыми шипами "Коготь" разворачивается на дороге перед движущимся транспортом. После того, как автомобиль наезжает на "Коготь", шипы вонзаются в колеса, сеть опутывает их и тормозит автомобиль.

Для установки системы достаточно двух сотрудников и меньше минуты времени. "Коготь" может остановить грузовик массой до 17 тонн.

В Скотленд-Ярде отметили, что первая сеть уже установлена рядом с правительственными ведомствами на улице Уайтхолл. В будущем ее будут использовать в местах скопления людей.

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