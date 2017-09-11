Путин поручил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

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Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года. С 1 января 2019 года президент приказал уравнять эти показатели. По его словам, это принципиальная задача.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму предложение о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму (ПМ) с 1 января 2019 года.

"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум", - отметил глава государства на совещании с членами правительства, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

"Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку", - добавил российский лидер.

По словам президента, это принципиальная задача. Он добавил, что "нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан".

С 1 июля МРОТ повысился на 300 рублей (с 7500 до 7800 рублей). Как сообщили тогда в Министерстве труда и социальной защиты России, это должно увеличить спрос на отечественные товары и сократить сектор экономики с "серыми" зарплатами.

В правительство в рамках поручений правительства Минтрудом ранее был внесен законопроект о повышении МРОТ до 100% от ПМ. Это предлагалось сделать в два этапа: сначала с 73% до 90% с 1 января 2018 года и до 100% - с 1 января 2019 года.

Только первый этап такого повышения - до 90% от прожиточного минимума – потребовал бы 25 миллиардов рублей из федерального бюджета, 55,7 миллиарда рублей из региональных и муниципальных бюджетов и почти 44 миллиарда рублей для реального сектора экономики. Такие данные озвучил глава Минтруда Максим Топилин.

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