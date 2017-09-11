Показ "Матильды" в московском "Иллюзионе" перенесли
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Показ "Матильды" Алексея Учителя в кинотеатре "Иллюзион" перенесен по техническим причинам. Дата нового показа не уточняется. В широкий прокат фильм выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс. В частности, против нее выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, который должен был состояться 11 сентября в 18:00 в московском кинотеатре "Иллюзион", перенесен по техническим причинам, пока без новой даты, пишет "Ридус".
Как ожидается, в широкий прокат фильм Учителя выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Картина ранее вызвала широкий общественный резонанс. В частности, против выхода "Матильды" активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также власти Чечни.
В ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия Учителя. Ранее режиссер получал угрозы от православных активистов, которые требовали от кинотеатров отказаться от проката его фильма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фильм "Матильда" можно обсуждать, однако все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и должны пресекаться. Нападения на кинотеатры и студию представитель Кремля назвал "уродливыми проявлениями".
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