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Михаил Саакашвили заявил, что украинские полицейские украли его паспорт из автобуса на границе с Украиной. При этом экс-президент Грузии отметил, что он не считает себя преступником в связи с прорывом украинской границы, который произошел накануне.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта из автобуса на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон. Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", - сказал Саакашвили.

По его словам, в настоящее время документ находится у полицейских. При этом Саакашвили подчеркнул, что он не считает себя преступником в связи с прорывом границы Украины.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что бывший президент Грузии попал на территорию Украины. Ему помогли сторонники, прорвавшие оцепление, которые провели Саакашвили области через пограничный пункт. Ранее экс-глава Одесской области, лишенный украинского гражданства, и получивший запрет на въезд на Украину, объявил, что 10 сентября вернется в страну.

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