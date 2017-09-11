Росгидромет предупредил о новых мощных вспышках на Солнце 12 сентября

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Росгидромет предупредил, что 12 сентября на Солнце возможны новые вспышки класса X, в том числе протонные. Ведомство предупредило, что в приполярных регионах России во вторник возможно нарушение радиосвязи в отдельные часы.

На Солнце 12 сентября возможны новые вспышки класса X. Об этом заявили в пресс-службе Росгидромета, передает ТАСС.

Там отметили, что согласно прогнозу Института прикладной геофизики, 12 сентября вспышечная активность будет умеренная, однако вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных, остается.

Также там отметили, что "геомагнитное поле - спокойное с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, возможно слабо возмущенное 12 сентября; радиационная обстановка - умеренно возмущенная".

Кроме того, по данным ИПГ, за прошедшие сутки на видимом диске Солнца было обнаружено три группы пятен.

"10 сентября в 19:25 по московскому времени от вспышки Х8.2 началось вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий. Возможно влияние на геомагнитное поле 12 сентября", - отметили в Росгидромете.

Ведомство предупредило, что в приполярных регионах России возможно нарушение радиосвязи в отдельные часы.

Повышенная активность Солнца началась с 4 сентября. Самая мощная вспышка была зафиксирована 8 сентября, индекс которой составил X9.3. Данные явления вызывают магнитные бури, влияющие на самочувствие людей и работу техники.

Накануне, 10 сентября, на Солнце зафиксировали четвертую мощную вспышку за неделю. Ей присвоили балл X8.2, то есть 9,8 балла вспышечной активности из 10 возможных.

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