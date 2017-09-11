В Швейцарии столкнулись два поезда. Пострадали около 30 человек

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Два поезда столкнулись в швейцарской деревне Андерматт. По предварительным данным, пострадали около 30 человек.

В Швейцарии столкнулись два поезда. Инцидент произошел на вокзале деревни Андерматт. Об этом сообщает швейцарская транспортная газета 20 Minuten.

По предварительным данным, пострадали около 30 человек. На месте работает полиция и скорая помощь.

СМИ сообщают, что столкновение произошло во время маневрирования одного из составов.