В Швейцарии столкнулись два поезда. Пострадали около 30 человек
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Два поезда столкнулись в швейцарской деревне Андерматт. По предварительным данным, пострадали около 30 человек.
В Швейцарии столкнулись два поезда. Инцидент произошел на вокзале деревни Андерматт. Об этом сообщает швейцарская транспортная газета 20 Minuten.
По предварительным данным, пострадали около 30 человек. На месте работает полиция и скорая помощь.
СМИ сообщают, что столкновение произошло во время маневрирования одного из составов.