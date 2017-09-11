СКР завел дело против женщины, укусившей полицейского в "Домодедово"

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Следственные органы возбудили уголовное дело против женщины, укусившей полицейского в аэропорту "Домодедово". Инцидент произошел в субботу. Женщина обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая укусила полицейского в аэропорту "Домодедово". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

"Следственными органами ММСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 1987 года рождения. Она обвиняется по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении. В настоящее время женщина отпущена под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в субботу в аэропорту "Домодедово" пассажирка самолета, который должен был вылететь в Красноярск, нарушала общественный порядок и нецензурно выражалась. Капитан воздушного судна решил снять ее с рейса. На борт самолета поднялись полицейские, одного из которых и укусила буйная пассажирка.

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