Бог Кузя останется под стражей до декабря

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"Бог Кузя" останется под арестом до 11 декабря. Такое решение в понедельник принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство следствия.

Мосгорсуд продлил арест лидера религиозной секты Андрея Попова, известного как "бог Кузя", до 11 декабря. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия, сообщает РИА Новости.

"Бог Кузя" обвиняется в мошенничестве и создании религиозного объединения, "деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами". Сам Попов свою вину не признает.

Всего на скамье подсудимых четыре человека.

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