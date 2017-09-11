Во вторник погода в Москве побьет температурный рекорд 1932 года

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Погода в столице может обновить температурный рекорд 85-летней давности. Во вторник в городе ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха будет находиться в районе 25-27 градусов.

В предстоящий вторник погода в столице может обновить температурный рекорд 1932 года. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

"Температурный фон будет на 10 градусов выше нормы, и мало того: возможен повтор рекорда 1932 года, когда столбики термометров поднимались до плюс 26,4 градуса", - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха будет находиться в районе 25-27 градусов.

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