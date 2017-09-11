Меркель обсудила с Путиным ситуацию вокруг КНДР и кризис в Донбассе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным по телефону проблему КНДР. Лидеры двух стран осудили провокационные действия Пхеньяна, игнорирующего резолюции Совета Безопасности ООН, и подтвердили, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно только путем переговоров.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель осудили провокационные действия Пхеньяна, игнорирующего резолюции Совета Безопасности ООН. Лидеры двух стран подтвердили, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно только путем переговоров всех сторон.

"Проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове в контексте последних провокационных действий КНДР (КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты – TVC.RU). Владимир Путин и Ангела Меркель решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. Отмечено, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Было подтверждено, что урегулирование этого острого кризиса возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, посредством возобновления переговоров всех вовлеченных сторон", - сообщили в Москве по итогам телефонного разговора Путина и Меркель, состоявшегося по инициативе немецкой стороны.

Путин и Меркель условились "продолжить обсуждение ситуации на уровне министров иностранных дел двух стран".

Кроме того, Кремль сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

"С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции миссии ООН, - сообщили в Кремле.

Речь идет о том, пояснила пресс-служба президента, что "обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер".

Как прокомментировали в кабмине ФРГ, Меркель в разговоре с Путиным приветствовала инициативу России по миротворцам в Донбассе, подчеркнув при этом, что ннобходимо внести изменения в мандат.

Как ожидается, США намерены вынести на голосование Совбеза ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции предусматривает запрет на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля.

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