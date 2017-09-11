Сергей Пилипенко назначен врио главы Саратова

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Исполняющим обязанности главы Саратова назначен Сергей Пилипенко. Он начнет работу на новом посту со вторника. Ранее сообщалось, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с нарушениями на выборах 10 сентября.

Замглавы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко назначен исполняющим обязанности главы Саратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Владимира Моисеенко.

"Вместо Валерия Сараева, который ушел в отставку по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко", - отметил Моисеенко. По его словам, Пилипенко начнет исполнять обязанности главы Саратова со вторника.

Ранее сообщалось, что Сараев подал в отставку с поста главы Саратова в связи с нарушениями на выборах 10 сентября. Избирком области зафиксировал 16 жалоб и нарушений в ходе выборов главы региона на 55 избирательных участках. По четырем ведутся проверки.

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