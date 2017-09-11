Социологи: 82% респондентов в Москве знали о муниципальных выборах заранее

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О выборах муниципальных депутатов в Москве были заранее проинформированы более 80% горожан, свидетельствуют данные опросов.

Более 80% москвичей были заранее проинформированы о выборах муниципальных депутатов, которые прошли 10 сентября 2017 г. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром политических технологий, пишет агентство "Москва".

"82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Таким образом, можно сделать вывод, что информация о выборах была доступна практически всем москвичам, в том числе и тем, кто не пользуется интернетом", - говорится в сообщении.

При этом на вопрос о том, принимали ли москвичи сами участие в голосовании, положительно ответили 25%.

"Такое превышение ответов над реальной явкой - не сюрприз для социологов: о социально одобряемом поведении часто сообщают интервьюеру, даже если в реальности такого поступка не совершали. А тут еще наутро многие узнали, что выборы были весьма интересными, и кто-то пожалел, что не сходил", - пояснили исследователи расхождение данных с официальной явкой.

В то же время, пользователи интернета в явке оказались менее активными: лишь 28% из тех пользователей, которые знали о выборах, приняли в них участие, тогда как из не пользующихся интернетом на участки пришли 41% знавших о выборах.

Таким образом, отмечают социологи, получается, что лишь 70% из тех, кто знал о выборах, голосовать на них не пошли.

В Москве 10 сентября прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований. По предварительным данным, явка составила 14,8%.

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