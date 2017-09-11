Украинские туристы стали чаще ездить в Россию
В первом полугодии 2017 года поток украинских туристов в Россию вырос на 56%. Всего за этот период наибольшее число украинцев выехало в Польшу – более четырех миллионов человек. При этом в Россию отправились более 2,6 миллиона туристов.
В первом полугодии этого года поток украинских туристов в Россию вырос на 56%. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
"По данным администрации Госпогранслужбы, в течение первого полугодия 2017 года по миру путешествовали 12,5 миллиона украинских туристов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.
В Польшу выехало наибольшее число украинцев – более четырех миллионов человек, что на 45,4% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. В Россию же отправились более 2,6 миллиона украинских туристов. При этом в первом полугодии прошлого года турпоток украинцев в нашу страну составлял 1,7 миллиона человек.
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