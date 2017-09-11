Минтруд: МРОТ с 1 января 2018 года составит 9489 рублей

Теги: путин бюджет Экономика деньги россия минтруд соцзащита

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составит 9489 рублей или 85% от прожиточного минимума (ПМ), соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты России. Как сообщает пресс-служба ведомства, следующий этап — повышение МРОТ с 1 января 2019 года до 100% от ПМ.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составит 9489 рублей, то есть 85% от прожиточного минимума (ПМ). Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты России.

"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до ПМ трудоспособного населения. В соответствии с поручением Президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% ПМ трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%", — цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Топилина.

Таким образом, с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9489 рублей. В сообщении министерства подчеркивается, что в расчет берется величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года — 11163 рубля.

Абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен федеральным законом в 2018 году исходя из динамики ПМ. По словам министра труда и соцзащиты, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы.

"Добавим, что МРОТ будет устанавливаться на уровне 100 % ПМ трудоспособного населения ежегодно федеральным законом", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от ПМ. Кроме того, глава государства поручил с 1 января 2019 года уравнять показатели.

Читайте также:

Стало известно число потенциальных россиян-банкротов

Для уплаты налогов на имущество установлен единый срок

Набиуллина пообещала ограничить участие государства в банковском секторе

В МЭР спрогнозировали инфляцию ниже 3,5% по итогам 2017 года

Медведев предрек смерть ряда профессий из-за цифровой экономики