Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев ООН в Донбассе
Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным одобрила идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН. По ее мнению, "голубые каски" должны быть размещены не только на линии соприкосновения, но и в других местах юго-востока Украины. Говорили лидеры двух стран и о ситуации вокруг Северной Кореи.
Ряд международных проблем Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Лидеры двух стран, в частности, рассмотрели ситуацию на Корейском полуострове и осудили действия Пхеньяна, игнорирующего резолюции Совета Безопасности ООН.
При обсуждении ситуации на востоке Украины, президент России подробно остановился на инициативе нашей страны по обеспечению охраны наблюдателей ОБСЕ. Москва предлагает учредить для этого специальную миссию ООН.
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