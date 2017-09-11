Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев ООН в Донбассе

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Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным одобрила идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН. По ее мнению, "голубые каски" должны быть размещены не только на линии соприкосновения, но и в других местах юго-востока Украины. Говорили лидеры двух стран и о ситуации вокруг Северной Кореи.