Меркель сравнила Крым с ГДР: что стоит за заявлением канцлера

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Канцлер Германии Ангела Меркель привела "железобетонный аргумент", подтверждающий справедливость воссоединения Крыма с Россией. Так ее заявление расценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Немецкий политик сравнила судьбу полуострова с историей своей страны, которая была поделена на два государства в послевоенные годы.

От Меркель такого никто не ожидал, учитывая, что три года канцлер неустанно твердила - Берлин никогда не признает Крым российским. Об этом сообщает "ТВ Центр". Все аргументы в пользу международного права, мировых прецедентов и реального волеизъявления народа даже не брались в расчет. И вот на днях, давая интервью журналистам, заодно спросившим про Россию, Крым и санкции, немецкий лидер вдруг взглянула на ситуацию несколько под другим углом.

"Когда я слышу, что нужно принять русскую аннексию Крыма, я начинаю думать вот о чем. Что бы произошло, если бы к ГДР также относились под лозунгом: "Германия останется разделенной и ничего не изменится", - сказала канцлер.

Воссоединение Германии, к слову, проходило вообще без какого-либо референдума. И тогда Москва этому только способствовала. О чем Сергей Лавров говорил на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2015 году. Эти слова публика, сидящая в зале, встретила неодобрительным гулом. А сейчас между объединением Германии и воссоединением Крыма с Россией уже Меркель ставит знак равенства, фактически оформляя это в официальную позицию. На что указывает и представитель российского МИД Мария Захарова, прокомментировавшая заявление канцлера.

"С одной стороны, здорово , ничего не скажешь. Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, чётко указывающий на историческую справедливость случившегося. Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата", - написала Захарова в Facebook.

К слову, Меркель тут не одинока. Чуть ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал Берлин забыть о Крыме и продолжать развивать отношения с Россией. Той же точки зрения придерживаются и левые. Их лидер в Бундестаге Сара Вагенкхнехт призвала Германию вернуться к разрядке в отношениях и перестать обслуживать интересы США в ущерб немецким.

"Антироссийские санкции наносят вред экономике Германии, а политика конфронтации угрожает европейской безопасности и миру в Европе. Я не вижу, чтобы санкции что-либо поменяли в ситуации. Я надеюсь, что нет людей настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Российской Федерацией из-за Крыма", - заявила она.

Той же позиции придерживается и всемирно известный немецкий актер и режиссёр Тиль Швайгер, открыто призвавший Берлин начать налаживать отношения с Москвой и отменить санкции. Потому как Германия и Россия от них, по словам Швайгера, только теряют. А выигрывают США, которые ради собственных интересов за последние 70 лет шли на все.

"Сколько войн после Второй мировой разожгла Россия и сколько Америка? У кого больше военных баз? Кто в этом мире настоящий агрессор? Никто не призывал к санкциям, когда США вторглись в Ирак, в результате чего они дестабилизировали весь Ближний Восток. Америка на первом месте, а все беды достаются нам", - говорит актер.

Это наверняка понимает и Меркель, давление на которую со стороны немецкого бизнеса только нарастает. Ведь это они теряют миллиарды от антироссийских санкций. И если раньше госпожа канцлер могла не обращать на этого серьезного внимания, то сейчас ситуация изменилась. На носу выборы. И поддержка промышленников ей очень нужна. Оттого и возникает тема санкций и Крыма. Меркель демонстрирует, что готова корректировать прежнюю позицию. Хотя в реальности Берлин повлиять на что-либо попросту не в силах. Потому как возвращать полуостров, жители которого больше двадцати лет ждали воссоединения с Родиной, и сами на референдуме избрали свой путь, никому и в голову не придёт. А наличие санкций никого практического смысла уже не несет.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".