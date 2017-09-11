Число жертв землетрясения в Мексике достигло 95 человек
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Количество погибших в результате землетрясения в Мексике достигло 95 человек. Ранее сообщалось, что в пятницу у берегов страны произошло восьмибалльное землетрясение. Оно стало самым сильным в Мексике за последние сто лет.
Число жертв сильного землетрясения в Мексике достигло 95 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
"Землетрясение сильнее всего затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско, приведя к гибели 95 человек, сотням раненых и очень существенному материальному ущербу", - говорится в сообщении.
В пятницу у берегов Мексики произошло восьмибалльное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. Оно стало самым сильным в стране за последние сто лет. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон. Кроме того, после землетрясения волны на побережье поднимались на три метра.
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