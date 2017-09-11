Украинский солдат застрелил двух сослуживцев
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В Кировоградской области Украины солдат открыл стрельбу в военной части. В результате трагедии, которая произошла 10 сентября, погибли двое сослуживцев стрелка. Национальная полиция в понедельник начала уголовное производство.
Украинский солдат в воскресенье открыл стрельбу на территории военной части в селе Канатово Кировоградской области. В результате действий стрелка погибли двое его сослуживцев.
Стрелок совершил две короткие очереди в направлении сослуживцев, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины. В момент нападения военнослужащие выполняли тренировочные упражнения. От полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте.
Спустя день после стрельбы, 11 сентября, Национальная полиция Украины по региону инициировала уголовное производство. Правоохранительные органы осмотрели место трагедии и допросили свидетелей.
В настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрения в совершении преступления по статье УК Украины "Умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом" и избрания в отношении него меры пресечения.
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