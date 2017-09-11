СКР задержал собственника обрушившегося здания кинотеатра в Балашихе

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Подмосковные следователи задержали владельца обрушившегося здания бывшего кинотеатра в Балашихе. Им оказался 39-летний житель города Электросталь. В ближайшее время следователи подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

В управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили о задержании собственника обрушившегося здания бывшего кинотеатра в подмосковном городе Балашиха.

"В настоящее время следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время следователи подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

В пятницу утром в микрорайоне Южный в Балашихе произошло обрушение части несущей стены здания бывшего кинотеатра. В результате происшествия были госпитализированы три человека. Среди них несовершеннолетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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