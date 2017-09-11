Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале на 2,5%

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Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале. Существенное ускорение до 2,5% с 0,5% объясняется скачком в торговле, значительным ростом добычи полезных ископаемых, в связи и строительстве, следует из данных статистической службы.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подтвердила предварительную оценку роста внутреннего валового продукта России во II квартале 2017 года на 2,5%. Соответствующий доклад опубликован на сайте статистической службы.

Индекс-дефлятор ВВП (ценовой индекс, созданный для измерения потребительской корзины за определенный период — TVC.RU) за II квартал 2017 года по отношению ко II кварталу 2016 года составил 103,6%. Объем ВВП за первое полугодие 2017 года составил в текущих ценах 39 триллионов 550,1 миллиарда рублей. Рост ВВП в реальном выражении за первое полугодие составил 1,5%.

Существенное ускорение роста ВВП во II квартале до 2,5% с 0,5% объясняется скачком в торговле, значительным ростом добычи полезных ископаемых, в связи и строительстве, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития ранее повысило прогноз роста ВВП на 2017 года до 2,1% с 2,0%, полагая, что во втором полугодии рост ускорится на фоне существенного увеличения инвестиций во II квартале и ипотечного кредитования во второй половине года.

Важнейшим показателем системы национальных счетов является ВВП, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.

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