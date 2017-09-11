Вандалы повредили медиацентр в парке "Зарядье"

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В только что открывшемся для свободного посещения парке "Зарядье" в центре столицы вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра. Кроме того, были испорчены некоторые зеленые насаждения. Директор парка призвал посетителей уважать чужой труд, а также бережнее относиться к природе.

Вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра, а также зеленые насаждения в столичном парке "Зарядье", который открылся для свободного посещения в понедельник. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, ведь материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", - отметила директор по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина.

Однако посетителям парка не стоит опасаться осколков, так как стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных полимерной пленкой. Восстановить поврежденные элементы планируют в кратчайшие сроки.

Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд, а также бережнее относиться к природе.

В понедельник для свободного посещения открылся парк "Зарядье", который расположен в центре столицы. Вход на его территорию бесплатный. Кроме того, парк работает круглосуточно.

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