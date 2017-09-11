Трамвай насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Теги: Происшествие москва смерть трамвай
В Басманном районе столицы трамвай сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался. Информация об обстоятельствах и причинах происшествия уточняется.
В результате ДТП с участием трамвая в Басманном районе столицы погиб пешеход. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По адресу: улица Бауманская, дом 5, человек попал под трамвай, от полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
В настоящее время уточняется информация об обстоятельствах и причинах происшествия.
Читайте также:
Вандалы повредили медиацентр в парке "Зарядье"
Меркель сравнила Крым с ГДР: что стоит за заявлением канцлера
Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале на 2,5%
СКР задержал собственника обрушившегося здания кинотеатра в Балашихе
Путин обсудил с Меркель размещение миротворцев ООН в Донбассе