Трамвай насмерть сбил пешехода в центре Москвы

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В Басманном районе столицы трамвай сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался. Информация об обстоятельствах и причинах происшествия уточняется.

В результате ДТП с участием трамвая в Басманном районе столицы погиб пешеход. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По адресу: улица Бауманская, дом 5, человек попал под трамвай, от полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время уточняется информация об обстоятельствах и причинах происшествия.

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