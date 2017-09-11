Россия не будет тянуть с обращением в суд из-за дипсобственности в США

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Россия не будет затягивать с обращением в суд в связи с ситуацией вокруг российской дипломатической собственности в США, а будет форсировать этот процесс. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

Россия не будет тянуть с обращением в суд из-за ситуации с российской дипсобственностью в США. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, он уже оповестил о планах Москвы заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона.

"Мы будем это дело форсировать, затягивать не будем", - приводит слова Рябкова агентство ТАСС. Он добавил, что "конкретных временных параметров пока нет".

Ситуация с дипсобственностью стала одной из главных тем на встрече Рябкова и Шеннона в Хельсинки. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД. В ведомстве отметили, что американской стороне вновь был заявлен протест в связи с враждебными действиями.

"Эти шаги, в том числе проведенные спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции. Одновременно была существенно ограничена свобода передвижения наших дипломатов", - говорится в сообщении.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке со 2 сентября закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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